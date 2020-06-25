В Европе зафиксировали возрождение коронавируса после ослабления карантина

Коронавирус возродился в странах Европы из-за ослабления ограничений. С таким заявлением выступил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге, передает AFP в своем Twitter.

Он рассказал, что в 30 странах Европы в последние две недели снова наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Клюге добавил, что еще в 11 странах число новых случаев увеличилось настолько, что система здравоохранения там может рухнуть.

23 июня вирусолог Кристиан Дростен рассказал, что населению Германии грозит новая внезапная вспышка коронавируса SARS-CoV-2, начало которой может пройти незамеченным. По его мнению, государству и обществу стоит соблюдать бдительность и осторожность, чтобы избежать новой волны заболевания.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 25 июня превысило 9,4 миллиона человек. За весь период пандемии скончались 482 184 инфицированных, 4,72 миллиона человек выздоровели. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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