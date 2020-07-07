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В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за последние сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперштаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, за все время пандемии в Москве от коронавирусной инфекции скончались 4027 человек.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий. Он выразил надежду на появление вакцины.

В России за последние сутки было выявлено 6368 заболевших. Больше всего заразившихся — в Москве (629). Общее число зараженных в России превысило 694,2 тысячи. Из них более 463,8 тысячи выздоровели, свыше 10,4 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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