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22:46, 4 июля 2026Россия

В Запорожской области 14 муниципальных образований остались без света

Балицкий: В Запорожской области 14 муниципальных образований остались без света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Запорожской области 14 муниципальных образований остались без света, об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Из-за аварии в системе энергоснабжения остаются частично обесточенными 14 муниципальных образований Запорожской области», — отметил он.

Отключения затронули в том числе Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Над стабилизацией ситуации работают энергетики.

Ранее, 13 июня, в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на части территории Запорожской области произошло отключение электроснабжения.

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