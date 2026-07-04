В Запорожской области 14 муниципальных образований остались без света

Балицкий: В Запорожской области 14 муниципальных образований остались без света

В Запорожской области 14 муниципальных образований остались без света, об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Из-за аварии в системе энергоснабжения остаются частично обесточенными 14 муниципальных образований Запорожской области», — отметил он.

Отключения затронули в том числе Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Над стабилизацией ситуации работают энергетики.

Ранее, 13 июня, в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на части территории Запорожской области произошло отключение электроснабжения.