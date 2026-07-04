Аршавин заявил о вредительстве Роналду в сборной Португалии

Футболист Аршавин заявил, что Роналду вредит сборной Португалии на чемпионате мира-2026

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что присутствие нападающего Криштиану Роналду в составе сборной Португалии наносит команде больше вреда, чем пользы на чемпионате мира 2026 года по футболу. Его слова приводит «Спорт‑Экспресс».

«Как бы он ни сохранял себя, он не может дать уже того, что дал бы другой игрок на его позиции. Большие игроки нужны на турнирах, но все зависит от функционала», — заявил Аршавин. По его мнению, португальцы не смогут одержать победу над сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира.

41‑летний Роналду участвует в своем шестом чемпионате мира. На турнире в США, Канаде и Мексике он забил три гола: дубль в ворота Узбекистана (5:0) в группе и пенальти в матче 1/16 финала с Хорватией (2:1).

Матч между сборными Испании и Португалии пройдет 6 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.