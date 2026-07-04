В Италии оценили заявление Путина о Константиновке

AntiDiplomatico: Путин направил жесткое послание о Константиновке Киеву и миротворцам ЕС

Президент России Владимир Путин в заявлении о взятии под контроль Константиновки передал недвусмысленный сигнал Украине и мнимым «миротворцам» из Евросоюза. Об этом написало издание L’ AntiDiplomatico.

В материале указали на слова Путина, что чем больше ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут по объектам инфраструктуры в России, тем больше Москва выстроит зону безопасности.

«Российский президент направил жесткое послание так называемым "европейским псевдомиротворцам", заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений», — подчеркивается в публикации.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия России полностью взяла под контроль Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

