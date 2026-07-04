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23:02, 4 июля 2026Мир

В Китае заявили о жестком ответе России Финляндии

Baijiahao: Россия жестко ответила Финляндии на провокации с ядерным оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Китайские политические обозреватели проанализировали, как Москва отреагировала на недавние законодательные инициативы Хельсинки в ядерной сфере, пишет китайское издание Baijiahao.

Как указал автор, Москва заняла максимально жесткую позицию в ответ на провокации Хельсинки. По его словам, Финляндия не ожидала такой реакции, так как скандинавские страны привыкли к умеренной дипломатии.

«Россия же не позволила финнам расслабиться. Ее ответ оказался слишком жестким для Хельсинки», — подчеркнул он.

Ранее в Финляндии вступили в силу поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.

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