На территории Финляндии разрешили использовать ядерное оружие

В Финляндии вступили в силу поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Поправки к законам, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, вступили в силу в Финляндии с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно измененному закону о ядерной энергии и поправкам в уголовный кодекс, утвержденным президентом страны Александром Стуббом в конце июня, на территории Финляндии с этого момента разрешены ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия.

Ранее финский политик Армандо Мема заявлял, что решение правительства Финляндии относительно ядерного оружия является безответственным. В МИД России пообещали принять военно-технические и политические меры реагирования.