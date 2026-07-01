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04:09, 1 июля 2026Мир

На территории Финляндии разрешили использовать ядерное оружие

В Финляндии вступили в силу поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Поправки к законам, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, вступили в силу в Финляндии с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно измененному закону о ядерной энергии и поправкам в уголовный кодекс, утвержденным президентом страны Александром Стуббом в конце июня, на территории Финляндии с этого момента разрешены ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия.

Ранее финский политик Армандо Мема заявлял, что решение правительства Финляндии относительно ядерного оружия является безответственным. В МИД России пообещали принять военно-технические и политические меры реагирования.

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