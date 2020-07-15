В Москве начнут бесплатно тестировать на коронавирус

В Москве начнут проводить бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Москвичи смогут сделать тесты с 16 июля в 207 городских поликлиниках, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит ТАСС в среду, 15 июля.

«Все мощности для этого у нас имеются. (...) Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — сказала Ракова. Она уточнила, что записаться на тестирование можно только в электронном виде. Расписание будет появляться за две недели.

Ракова подчеркнула, что впервые возможность сдать ПЦР-тест появится и у детей. «В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты», — отметила она.

Ранее стало известно об отмене почти всех ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве. Так, с 13 июля начали работу детские лагеря, развлекательные центры, аттракционы, секции и кружки. Разрешены любые услуги, дискотеки и вечеринки с загруженностью не более 50 процентов. Стали возможными очное обучение в школах и вузах, занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах. 1 августа планируется открытие кинотеатров, театров и концертных залов при соблюдении условия по 50-процентной загруженности.

10 июля столичный мэр Сергей Собянин говорил, что вторая волна инфекции в ближайшее время не ожидается. По его словам, уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет продолжить снимать ограничения.

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