Собянин объявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

Основные проблемы, связанные с пандемией коронавируса, в Москве на данный момент преодолены, объявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 июля.

Он назвал пандемию огромным испытанием, а также напомнил, что она еще продолжается.

Ранее в четверг Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве за последние два месяца снизилась десятикратно. За это же время загруженность стационаров для лечения зараженных уменьшилась в 3,9 раза. В связи улучшением эпидемиологической обстановки мэр подписал указ об отмене всех ранее введенных ограничительных мер, кроме запрета на проведение массовых мероприятий. В частности, с 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков и культурных центров, заработают детские лагеря и развлекательные центры.

Обязательный масочный и перчаточный режим сохранится только в транспорте, магазинах и иных общественных местах.

За последние сутки в России выявлено 6509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в российской столице зафиксировано 568 новых заражений. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 707 301 жителя.

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