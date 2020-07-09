Собянин сообщил о десятикратном снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве за последние два месяца снизилась десятикратно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По данным мэрии, число выявляемых случаев инфицирования в городе сократилось в 10,7 раза с начала мая, когда наблюдался пик эпидемии. За это же время загруженность стационаров для лечения зараженных уменьшилась в 3,9 раза.

«Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать», — написал Собянин.

Согласно указу градоначальника, 13 июля в Москве начнут снимать все оставшиеся ограничения, кроме запрета на проведение массовых мероприятий. Сначала откроются все образовательные учреждения, аттракционы, парки, детские лагеря, культурные и развлекательные центры. 1 августа заработают театры, кинотеатры и концертные залы с вместимостью до трех тысяч человек. Главное условие их функционирования — заполненность мест не более 50 процентов.

В столице отменено обязательное ношение масок на улице. Теперь их необходимо надевать только в помещениях и транспорте.

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