В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса

С 13 июля в Москве снимут все ограничительные меры, кроме запрета на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

При этом масочный режим в общественных местах и транспорте, а также соблюдение социальной дистанции остаются обязательными.

«По-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

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