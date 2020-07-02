Собянин назвал голосование по Конституции объединившим россиян вокруг Путина

Голосование по поправкам к Конституции объединило общество вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложных вызовов, стоящих перед страной. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед», — отметил он, назвав голосование по поправкам плебисцитом о консолидации общества.

Градоначальник добавил, что голосование проходило в сложный для Москвы и всей России период — во время пандемии коронавируса. По его словам, президент и правительство предотвратили худшие сценарии развития событий, реализовали масштабные программы поддержки бизнеса и людей, предложили варианты выхода из кризиса.

Собянин также поблагодарил москвичей за активную позицию, а членов избирательных комиссий и наблюдателей — за многодневную работу.

1 июля в России завершился финальный этап всенародного голосования по Конституции. По результатам обработки 100 процентов протоколов выяснилось, что за поправки проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента — против. В Москве изменения поддержали 65,29 процента людей, высказались против — 33,98.

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