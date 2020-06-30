Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытки дважды проголосовать по Конституции РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава города объяснил, что проголосовать одновременно очно и онлайн не получится, так как все списки будут сверяться. Поэтому он считает, что любые попытки подать свой голос дважды — это «бессмысленная история».

Он также рассказал о том, что около 98 тысяч человек не были допущены к участию в электронном голосовании в связи с неточностями в предоставленных ими данных. Так, в качестве одной из причин для недопущения к нему Собянин назвал подозрительный телефон, указанный при регистрации.

Ранее глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что в комиссию пока не поступало серьезных жалоб, которые необходимо рассматривать на заседаниях всем составом ЦИК. Она также отметила, что в целом количество жалоб минимальное.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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