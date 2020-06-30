Высокую явку на голосование по Конституции объяснили доверием граждан

Высокая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию объясняется доверием граждан. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор Международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права» Андрей Андреев.

Он пояснил, что пандемия коронавируса стала драйвером доступной цифровизации — не только в области торговли и услуг, но и в законодательстве, закрепляющем правоотношения «на дистанции». «Электронное голосование к моменту плебисцита-2020 уже имело законодательную базу и опыт "преемственности". Это же не разовый эксперимент, а развитие технологии, подтвержденной и улучшенной с прошлого года, получившей необходимые экспертные заключения», — отметил эксперт.

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Андреев назвал электронное голосование логичным ответвлением цифровых государственных сервисов, доказавших свою актуальность до и во время пандемии. «Люди выбирают не просто гражданскую позицию, но и комфорт, тем более в летнем графике. А любые сбои и провокации, случающиеся на выборах и в режиме офлайн, подлежат устранению и возбуждению дел согласно категории правонарушения», — подчеркнул он.

Ранее в июне IT-директор группы компаний «Газпром СтройТЭК Салават» Анатолий Корсаков назвал преимущества электронного голосования перед традиционным. Он считает, что в XXI веке «ходить куда-то опустить бумажку» — дикость. С ним согласился директор центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов. «С уверенностью можно сказать, что онлайн-формат голосования обладает большим потенциалом по сравнению с очной формой», — сказал специалист.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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