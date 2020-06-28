Эксперты раскрыли способ гарантированной защиты процесса выборов

Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) раскрыли способ гарантированной защиты процесса электронного голосования по поправкам в Конституцию России, для которого используется технология блокчейн. Соответствующее заявление размещено на сайте РОЦИТ.

По данным специалистов, механизм наблюдения за состоянием технологии блокчейн открыт для всех пользователей сети. ЦИК России занимается формированием списков голосующих, и только после этого их передают в систему голосования и загружают в блокчейн, таким способом защищая процесс выборов.

«Блокчейн-технология гарантирует неизменность данных и сохранения истории приема голосов в течение всего времени голосования. Технология распределенных реестров будет использована прежде всего для подтверждения неизменности голосов граждан. Именно эта технология позволяет дать доступ к данным для независимых наблюдателей, не раскрывая персональные данные избирателей», — приводятся в сообщении слова директора по развитию Waves Platform Максима Перцовского.

Он также объяснил, что благодаря блокчейну процесс голосования становится прозрачным, так как любой желающий может наблюдать за ходом голосования. Отмечается, что во время всего периода электронного голосования работает горячая линия, позвонив на которую можно сообщить об ошибках.

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. По состоянию на утро 28 июня, уже более 30 миллионов россиян приняли участие в голосовании.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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