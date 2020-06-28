На голосовании в Москве начнут использовать новые сейф-пакеты для бюллетеней

Сейф-пакеты с порядковым номером для бюллетеней начнут использовать на избирательных участках Москвы с воскресенья, 28 июня. Об этом сообщил первый заместитель главы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев, передает ТАСС.

«В постановлении ЦИК о порядке проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ нет требования об обязательном наличии нумерации на сейф-пакете с бюллетенями <...> Сейчас выпущены сейф-пакеты нового образца с указанием реквизитов», — сказал Ковалев.

В свою очередь, официальный представитель общественного штаба в Москве Александр Асафов предложил добавить в памятку для наблюдателей дополнительную инструкцию с изображением новых сейф-пакетов.

По данным ТАСС, бюллетени складывают в сейф-пакеты каждый день с 25 по 30 июня вечером после голосования в присутствии наблюдателей и при включенных камерах. Сайф-пакеты не вскрывают до начала подсчета голосов.

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. По состоянию на утро 28 июня, уже более 30 миллионов россиян приняли участие в голосовании.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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