ЦИК обновила данные по явке на голосование по Конституции

Более 30 миллионов граждан приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Эти данные утром 28 июня обновила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что явка составила 28,46 процента, включая электронное голосование. Дистанционно проголосовали свыше 895 тысяч человек в Москве и Нижегородской области (явка 75 процентов).

Ранее 28 июня ЦИК сообщила о DDoS-атаках на сайт о голосовании по поправкам в Конституцию (конституция2020.рф). По данным комиссии, атаки велись из-за рубежа, предположительно, из Великобритании и Сингапура.

В первый день голосования, 25 июня, атаке подвергся сайт Центризбиркома. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев тогда заявил, что на сайт выполняется 240 тысяч запросов в секунду. При этом он отметил что проблем с работой портала пока не наблюдается.

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96,5 тысячи участков.

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