Глава Сахалина заявил о важности поправок к Конституции для Курильских островов

Поправки к Конституции снимут вопрос о принадлежности Курильских островов, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Его цитирует сайт регионального правительства.

Лимаренко напомнил, что в вынесенных на голосование поправках закреплен территориальный вопрос. По его словам, за изменения в Основной закон страны голосуют жители Сахалина и Курил. «Уверен, что нас поддержат большинство россиян», — отметил глава региона, говоря о важности поправок.

Он считает, что в случае их принятия территориальные претензии других стран в отношении России будут лишены смысла. «А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать: наш Сахалин, наши Курилы, наша страна, наше будущее», — резюмировал Лимаренко.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96,5 тысячи участков. По состоянию на 28 июня, уже более 30 миллионов россиян приняли участие в голосовании.

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