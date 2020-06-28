Глава Сахалина ответил на претензии Японии по Курильским островам

Россия имеет абсолютное право вести любые работы на Курильских островах, поскольку это ее территория. Так на претензии Японии ответил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко; его заявление приводится на сайте губернатора и правительства региона.

Лимаренко напомнил, что несколько дней назад Япония возмутилась работами России по геологоразведке в районе Курильских островов. «Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право. Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость родины», — сказал он.

Губернатор добавил, что у каждого россиянина сейчас есть возможность внести свою лепту в то, чтобы окончательно закрыть территориальный вопрос. Для этого необходимо проголосовать по поправкам в Конституцию. «И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать: наш Сахалин, наши Курилы, наша страна, наше будущее», — резюмировал Лимаренко.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.

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