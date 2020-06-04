В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы

Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. Свое мнение он изложил в статье для портала Wedge Infinity.

Политолог напомнил, что в мае японский МИД в своем ежегодном докладе — так называемой Синей книге по дипломатии — снова заявил, что на острова южной группы Курильского архипелага распространяется суверенитет Японии. При этом, отметил Касияма, в докладе не указывалось, какие именно острова имеются в виду — Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. По его словам, таким образом, японские власти, видимо, надеялись оставить себе пространство для маневров в надежде добиться от России возвращения хотя бы двух островов.

Однако, по мнению Касиямы, такая позиция неприемлема. «Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным и что Россия вряд ли пойдет даже на него», — отметил политолог. По его словам, власти должны вернуться к первоначальным требованиям о передаче Японии всех четырех островов, иначе Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении, причем не только в отношениях с Россией. Как считает Касияма, отказавшись от претензий на два острова Курильской гряды, Япония проявит слабость и покажет другим странам, с которыми у нее также есть территориальные конфликты, — Китаю и Южной Корее — что она готова легко отдать свои земли.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Кроме того, у Японии существует территориальный спор с Китаем относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и с Южной Кореей относительно острова Такэсима (Токто).

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