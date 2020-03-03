Россия и Япония отказались от личных встреч по Курилам из-за коронавируса

Россия и Япония отложили переговоры по обсуждению плана безвизовых визитов на Курилы бывших японских жителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает издание Iwate Nippo.

Отмечается, что дипломаты решили вести контакты с помощью электронной почты. Такая инициатива якобы исходила от Москвы. Издание отмечает, что встреча была запланирована на 12 марта, ее хотели провести в России.

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Ранее в январе премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться мира с Россией и решить территориальный спор по вопросу Южных Курил.

15 декабря 2019 года председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии сказал, что самый быстрый способ вернуть южную часть Курильских островов — это потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал заявление оппозиционера как угрозу суверенитету и территориальной целостности России.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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