Япония решила добиться мира с Россией

Япония будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться мира с Россией и решения территориального спора между странами. С таким заявлением в японском парламенте выступил премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает ТАСС.

«Мы решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом», — сказал он, имея в виду российского президента Владимира Путина.

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15 декабря 2019 года председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии сказал, что самый быстрый способ вернуть южную часть Курильских островов — это потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал заявление оппозиционера как угрозу суверенитету и территориальной целостности России.

2 декабря Синдзо Абэ также заверял, что хочет достичь разрешения многолетнего конфликта. Он подчеркнул, что его на это толкает желание увидеть улыбки на лицах стариков — последних японцев, некогда живших на Южных Курилах.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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