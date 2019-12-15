В России высказались о влиянии заявления Японии по Курилам на заключение мира

Российские парламентарии высказались насчет влияния заявления оппозиционного японского политика о Курильских островах на заключение мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что слова японского коммуниста не приближают перспективу заключения мирного договора между странами. Он отметил, что партия оппозиции в Японии смыкается с крайне правыми националистическими силами.

В то же время депутат Госдумы Антон Морозов убежден, что официальные власти Японии близки к заключению договора с Москвой. Он считает, что Токио согласится на условия России. «У нас сейчас очень высокий уровень взаимоотношений с Японией — экономическое сотрудничество, торговое, культурное, научное и прочее. Поэтому постепенно позиции будут сближаться», — заявил политик. При этом он назвал автора заявления о требовании всех Курил маргиналом, а его идею абсурдной.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал не уделять словам лидера японской коммунистической партии повышенное внимание. По его мнению, оппозиционный японский политик хочет заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам.

15 декабря председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии сказал, что самый быстрый способ вернуть южную часть Курильских островов — это потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть.

Основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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