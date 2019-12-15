В Госдуме назвали японское заявление о Курилах угрозой суверенитету России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал угрозой суверенитету России заявление председателя Коммунистической партии Японии о том, что Токио должен претендовать на все Курильские острова. Об этом сообщает ТАСС.

«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России», — сказал Володин.

Спикер добавил, что подобные призывы вредят российско-японским отношениям, которые строятся на принципах дружбы, открытости и отсутствии двойных стандартов.

«Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?» — заметил Володин.

Парламентарий уверен, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу Японии. «А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления», — заключил Володин.

Ранее Кадзуо Сии заявил о необходимости потребовать у России все Курильские острова, в том числе северную часть архипелага. Политик также призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в котором признается отказ Токио от островов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал не уделять этим словам повышенное внимание. По мнению сенатора, это попытка японских коммунистов заработать дополнительные внутриполитические очки.

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