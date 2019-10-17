В Токио задумались об Олимпиаде на японских Курилах

Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила перенести на Курильские острова марафон и соревнования по спортивной ходьбе, которые состоятся на Олимпиаде-2020. Об этом сообщает Kyodo.

Саркастическое замечание Коикэ сделала во время одного из совещаний в администрации. Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет внезапно захотел изменить место проведения этих соревнований с Токио на Саппоро: вопрос возник из-за летней жары, от которой спортсмены могут пострадать.

«Если нужно прохладное место, я хочу услышать (...) предложения, почему бы не провести их на северных территориях», — отметила губернатор. Она добавила, что инициатива МОК оказалась довольно неожиданной, кроме того, на проработку марафонской дистанции уже было потрачено много сил.

Коикэ также указала, что понимает важность условий для спортсменов, однако вопрос следует рассматривать в более широком контексте. Мэр Саппоро Кацухиро Акимото тем временем приветствовал предложение МОК.

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В августе сообщалось, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи были указаны как японские на интерактивной карте маршрута олимпийского огня в Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. На 25 августа — 6 сентября того же года намечена Паралимпиада.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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