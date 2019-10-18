Россия ответила Японии на идею об Олимпиаде на Курилах

Шутить о споре вокруг Курильских островов при обсуждении Олимпиады не стоит. Об этом посольство России в Японии написало на своей странице в Facebook.

В дипмиссии указали, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток».

Дипломаты специально для губернатора Токио Юрико Коикэ подчеркнули, что у Японии есть множество территорий, где летом прохладнее, чем в столице. «Но российские южные Курилы к ним не относятся», — отмечается в сообщении.

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17 октября Коикэ предложила перенести на Курильские острова марафон и соревнования по спортивной ходьбе, которые состоятся на Олимпиаде-2020. Саркастическое замечание она сделала после предложения перенести состязания в Саппоро из-за летней жары. По ее словам, на северных территориях еще прохладнее.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. На 25 августа — 6 сентября того же года намечена Паралимпиада.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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