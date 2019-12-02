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Япония захотела разобраться с Курилами ради улыбок стариков

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на скорейшее решение вопроса о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС.

Политик заявил, что солидарен с президентом России Владимиром Путиным в стремлении разрешить проблему. Абэ рассказал о новом подходе к вопросу: сейчас на четырех северных островах южной части Курил заработал пилотный проект совместной хозяйственной деятельности. Также японское правительство запустило рейсы для бывших жителей островов. Это сделано для того, чтобы те могли посетить могилы предков.

«Многие бывшие жители островов уже умерли, остальные находятся в преклонном возрасте. Я приложу все усилия к тому, чтобы на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки», — подчеркнул японский премьер.

В середине октября губернатор Токио Юрико Коикэ в шутку предложила перенести на Курильские острова марафон и соревнования по спортивной ходьбе, которые состоятся на Олимпиаде-2020. Это высказывание раскритиковало посольство России в Японии. По мнению дипмиссии, «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток».

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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