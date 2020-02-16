Япония заявила о смене этапа переговоров с Россией по Курилам

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о смене этапа переговоров с Россией по вопросу принадлежности Курильских островов. Его слова приводит телеканал NHK.

После встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым Мотэги сказал: «Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы [переговоров] меняются». По мнению японского дипломата, от противостояния в дискуссии Москва и Токио перешли к позитивному обсуждению мирного договора.

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Ранее, в январе, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться мира с Россией и решить территориальный спор по вопросу Южных Курил.

15 декабря 2019 года председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии сказал, что самый быстрый способ вернуть южную часть Курильских островов — это потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал заявление оппозиционера как угрозу суверенитету и территориальной целостности России.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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