В Японии проигнорировали идею запрета на отчуждение российских территорий

Правительство Японии решило проигнорировать идею внести в российскую Конституцию запрет на отчуждение территорий страны. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

«Мне хотелось бы воздержаться от комментариев по этому вопросу, но мы с вниманием следим за направлениями внутренней и внешней политики России», — отметил он. Ранее Суга подчеркивал, что Токио хочет подписать мирный договор с Москвой о принадлежности южной части Курильских островов.

13 февраля посол России в Японии Михаил Галузин рассказал, что Москва считает суверенитет над южными Курильскими островами законным и неоспоримым, в то время как у Токио другая позиция. Он добавил, что не существует никакого тупика в переговорах по мирному договору, подчеркнув, что Москва привержена идее заключить его.

В тот же день президент России Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий России. Глава государства добавил, что этот вопрос необходимо отдать на рассмотрение юристам.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Российская сторона не признает самого факта территориального спора.

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