Россия рассказала об условиях по сближению с Японией в вопросе Курил

Посол России в Японии Михаил Галузин рассказал об условиях по сближению с Японией в спорных вопросах между странами. Его слова приводит РИА Новости.

Галузин подчеркнул, что Россия считает суверенитет над южными Курильскими островами законным и неоспоримым, в то время как у Японии другая позиция. «Позиции достаточно разные, и для их сближения требуются кропотливые переговоры и создание благоприятной атмосферы сотрудничества, доверия и дружбы», — отметил дипломат. Он добавил, что не существует никакого тупика в переговорах по мирному договору, подчеркнув, что Москва привержена идее заключить его.

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Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отчитался в парламенте о ходе совместной хозяйственной деятельности с Россией на Курильских островах. Он отметил реализацию первого пилотного тура на южные Курилы для туристов из Японии и возможность посещать ранее запрещенные для бывших японских жителей места. Абэ добавил, что будет продолжать упорные переговоры для «решения территориальной проблемы».

В 2016 году президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах. В числе сфер сотрудничества упоминаются рыболовство, туризм, медицина, экология. На четырех островах южной части Курил уже работает пилотный проект совместной хозяйственной деятельности. Японское правительство также запустило рейсы для бывших жителей островов, чтобы они могли посетить могилы предков.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Также российская сторона не признает самого факта территориального спора.

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