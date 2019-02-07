Жителей Курил спросят о принадлежности Курил

Власти Сахалинской области планируют провести опрос жителей Курильских островов, в рамках которого они смогут выразить свое мнение относительно принадлежности архипелага. Об этом сообщил в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он отметил, что в настоящее время за рубежом ведутся дискуссии о том, кому принадлежат Курильские острова, и публичный опрос призван «поставить точку» в этом вопросе. «Курилы — это российская земля, в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Лимаренко.

Ранее 7 февраля посол России в Японии Михаил Галузин сообщил, что Россия не обсуждает на переговорах с Японией вопрос передачи ей южных Курил. До этого стало известно, что на ежегодном мероприятии, посвященном дню «северных территорий» — так японцы называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — не стали, как ранее, использовать термин «незаконная оккупация» в связи с территориальным спором между странами.

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5 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в переговорах по мирному договору первый шаг надлежит сделать Токио. По его словам, Япония должна признать суверенитет России над южными Курилами и итоги Второй мировой войны.

22 января в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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