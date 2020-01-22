Япония отчиталась о деятельности на Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отчитался в парламенте о ходе совместной хозяйственной деятельности с Россией на Южных Курильских островах. Об этом сообщает ТАСС.

«За последний год развитие отношений Японии и России (...) достигло беспрецедентного уровня», — сказал японский лидер. Он отметил реализацию первого пилотного тура на южные Курилы для туристов из Японии и возможность посещать ранее запрещенные для бывших японских жителей места. Абэ добавил, что будет продолжать упорные переговоры для «решения территориальной проблемы».

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В октябре 2019 года губернатор Токио Юрико Коикэ в шутку предложила перенести на Курильские острова марафон и соревнования по спортивной ходьбе, которые состоятся на Олимпиаде-2020. Это высказывание раскритиковало посольство России в Японии. По мнению дипмиссии, «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток».

В 2016 году президент России Владимир Путин и Абэ согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах. В числе сфер сотрудничества упоминаются рыболовство, туризм, медицина, экология. На четырех островах южной части Курил уже работает пилотный проект совместной хозяйственной деятельности. Японское правительство также запустило рейсы для бывших жителей островов , чтобы они могли посетить могилы предков.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Российская сторона не признает самого факта территориального спора.

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