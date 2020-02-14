Власти Сахалина оценили внесение в Конституцию запрета отчуждать территории РФ

Запрет в Конституции на отчуждение российских территорий поставит точку в вопросе принадлежности Курильских островов, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 14 февраля.

«Буквально на днях я вернулся из рабочей поездки на острова Кунашир и Шикотан и могу сказать: мнение жителей нисколько не изменилось. Сахалинцы и курильчане считают Курилы российской землей», — сказал он.

Президент Владимир Путин накануне поддержал предложение внести в основой закон запрет на отчуждение территорий России. Он добавил, что эту инициативу актера Владимира Машкова должны проанализировать юристы.

Конституционные изменения российский лидер анонсировал в середине января. Тогда же он заявил, что все инициативы будут вынесены на всенародное голосование.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор, так как Япония считает Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва не считает это темой для обсуждений.

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