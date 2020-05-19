Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией

Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Отмечается, что острова южной группы Курильского архипелага были вписаны в доклад, который глава МИД страны Тосимицу Мотэги представил правительству. Из «синей книги по дипломатии» острова были вычеркнуты в 2019 году. Тогда Япония планировала добиться дипломатического урегулирования территориального спора с Россией. Агентство отмечает, что решение о возвращении островов в книгу вызвано застоем в решении этого вопроса между Москвой и Токио.

В «синей книге» рассматриваются и другие международные вопросы. Например, готовность Японии к переговорам с КНДР, несмотря на пуски ракет со стороны Пхеньяна, являющиеся «серьезным вызовом мировому сообществу».

Переговоры между Москвой и Токио по Курилам пришлось отложить из-за распространения эпидемии коронавируса. Стороны планировали обсудить возможность безвизового посещения Курил для бывших жителей Японии.

В январе премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Токио будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться мира с Москвой. Он выразил уверенность в том, что мирный договор между странами, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны из-за территориальных разногласий, наконец будет подписан.

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