На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом. Об этом пятницу, 15 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у жителя Дагестана, который прилетел на остров Кунашир несколько дней назад для работы водолазом на судне.

Россиянин после прилета сдал анализы-мазки из носа и горла, и получил предписание Роспотребнадзора соблюдать двухнедельный карантин. Однако он вышел на работу, не дожидаясь окончания этого срока.

Власти полагают, что он мог контактировать более чем со ста жителями региона. До выявления всех, с кем зараженный контактировал, с островом Кунашир прекращается транспортное сообщение.

Нулевого пациента планируют направить вертолетом санавиации в инфекционный госпиталь в городе Долинске.

За минувшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!