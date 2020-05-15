Зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом на Курилах

На Курильских островах зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
Вирус был выявлен у жителя Дагестана, который прибыл на остров Кунашир для работы водолазом на судне.
Экспресс-тесты, сделанные мужчине в аэропорту, показали отрицательный результат. Однако позже взятые мазки из носа и горла оказались положительными.
Гражданин получил предписание Роспотребнадзора о карантине сразу по прибытии в регион и должен был соблюдать режим. Тем не менее он нарушил его для посещения места работы.
Несмотря на то, что пациента с коронавирусом немедленно изолировали, в Южно-Курильске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). До тех пор, пока власти не выяснят, с кем контактировал зараженный мужчина, с островом прекращено транспортное сообщение.
По последним данным, в Сахалинской области зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. Ни один пациент не скончался в результате пандемии, 15 человек вылечились.