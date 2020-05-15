Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве

Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперштаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст погибших не уточняется. Общее число умерших в столице достигло 1358.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона зараженных. Более 300 тысяч человек умерли, более 1,57 миллиона излечились.

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