В России объяснили расцвет цифровой экономики благодаря коронавирусу

Пандемия коронавируса приведет к расцвету цифровой экономики в мире в целом и в России в частности. Такой прогноз сделал сооснователь консалтинговой компании SharesPro Денис Астафьев в интервью «Ленте.ру».

По его словам, если раньше цифровая экономика оставалась хоть и быстро растущей, но все же ограниченной областью, благодаря распространению коронавируса и связанных с этим ограничений весь мир станет по умолчанию цифровым. Так, уже сейчас все более популярными становятся облачные технологии для удаленной работы, инструменты автоматизации бизнеса, различные чат-боты, телемедицина, финтех, онлайн-образование, сервисы онлайн-конференций, сервисы онлайн-развлечений и виртуальные путешествия. Также значительное внимание уделяется вопросам кибербезопасности.

«Это действительно удобно в условиях самоизоляции, но большинство этих инструментов останутся востребованными и после», — объяснил Астафьев.

Ранее в мае старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов заявил, что россияне благодаря ограничениям, введенным для сдерживания распространения коронавируса, осознали, что они действительно могут работать удаленно. Такой же точки зрения придерживается футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев.

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