Пятый насельник Троице-Сергиевой лавры умер от осложнений из-за коронавируса

Пятый насельник Троице-Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко) умер от осложнений из-за коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что иеромонах Модест скончался на 46-м году жизни в четверг, 14 мая.

Ранее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще четверо насельников. Так, 8 мая сообщалось, что умерли два насельника Троице-Сергиевой лавры — архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).

6 мая сообщалось, что ушел из жизни главный врач московского подворья Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Также погиб архимандрит Илиан (Племенюк).

В апреле протоиерей Леонид Калинин объяснил, с чем связан рост числа зараженных среди духовенства Русской православной церкви (РПЦ). По его словам, патриарх дал благословение находиться дома, однако люди использовали любую возможность, чтобы попасть в храмы.

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