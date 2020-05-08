Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры

Скончались два насельника Троице-Сергиевой лавры — архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин), сообщается на странице храма в социальной сети Facebook.

Известно, что последний из них умер во время лечения от коронавирусной инфекции.

6 мая сообщалось, что ушел из жизни главный врач московского подворья Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

В апреле протоиерей Леонид Калинин объяснил, с чем связан рост числа зараженных среди духовенства Русской православной церкви (РПЦ). По его словам, патриарх дал благословение находиться дома, однако люди использовали любую возможность, чтобы попасть в храмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!