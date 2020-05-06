Главврач Троице-Сергиевой лавры заразился коронавирусом и умер

Главный врач московского подворья Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте монастыря.

«Смертоносное поветрие 2020 года не обошло стороной отца Тихона. Он был призван дать ответ пред Господом в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая», — говорится в публикации. Другие подробности не сообщаются.

4 мая стало известно о смерти зараженного инфекцией митрополита Ионы (Юрия Карпухина). До этого скончались два протоиерея в Покровском Хотьковом женском монастыре Владимир Верига и Евгений Корчуков, еще раньше — епископ Железногорский и Льговский Вениамин и настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин.

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