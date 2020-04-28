Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в РПЦ

Рост числа зараженных среди духовенства Русской православной церкви (РПЦ) связан с недисциплинированностью прихожан. Об этом заявил «Газете.Ru» протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, патриарх дал благословение находиться дома, однако люди используют любую возможность, чтобы попасть в храмы. Священнослужитель напомнил о случае в Троице-Сергиевой Лавре, когда люди требовали пустить их в лавру. «Кончилось это тем, что заболело огромное количество монахов и самих прихожан», — сказал протоиерей.

Патриарх Кирилл ранее пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Так, в случаях, когда несоблюдение распоряжений повлечет за собой заражение человека коронавирусом с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду. В иных случаях — к церковно-административной ответственности.

В понедельник, 27 апреля, вспышка коронавируса была зафиксирована в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, крупнейшем монастыре Русской православной церкви. Там заразились 37 человек. Часть насельников проходят лечение на территории монастыря, остальные госпитализированы в больницу в подмосковных Химках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!