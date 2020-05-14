Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян

Россияне, получив передышку от повседневных дел благодаря введенным из-за коронавируса ограничениям, смогут переосмыслить различные аспекты своей жизни и решить многие личностные проблемы. Такое положительное влияние самоизоляции на жизнь граждан объяснили психологи в интервью «Газете.Ru».

По словам врача-психотерапевта Константина Дуплищева, благодаря коронавирусу россияне смогли временно выйти из режима гонки, связанного с постоянной деятельностью и работой, и заняться решением других вопросов. «Поставил жизнь на паузу, многие передохнули — можно видеть людей, которые идут и улыбаются. И это не плохо, на самом деле. В этом плане для многих людей самоизоляция — повод переосмыслить многое», — пояснил эксперт.

Он добавил, что такая вынужденная передышка позволяет людям иначе взглянуть и на свою работу, и на отношения с близкими. «Людей меньше интересуют какие-то мелочные вопросы, касающиеся быта, суеты, стало больше вопросов про себя, про отношения, про качество близости», — уточнил Дуплищев.

Медицинский психолог Сергей Малюков в свою очередь отметил, что благодаря самоизоляции россияне могут заняться самосовершенствованием и улучшить качество своей жизни. «Любая ситуация психологического кризиса служит хорошей почвой для полезных новообразований: вырабатывание желаемых привычек, перестройка рабочего времени на более удобное, и решение многих других личностных проблем», — пояснил он.

Ранее в мае руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский заявил, что пандемия коронавируса в России принесет положительные результаты с точки зрения объединения и сплоченности людей. Также, по его мнению, пандемия может вызвать активизацию благотворительности и волонтерства.

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