Воробьев прокомментировал итоги голосования по Конституции в Подмосковье

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Подмосковье составила 76,18 процента, это более 4,4 миллиона человек. Финальный этап голосования прокомментировал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале в четверг, 2 июля.

Воробьев поблагодарил жителей региона, которые пришли на избирательные участки и выразили свое мнение.

Накануне губернатор проголосовал на одном из УИКов в Одинцовском городском округе. На избирательный участок он пришел с супругой.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!