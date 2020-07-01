Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию на одном из УИКов в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 1 июля.

На избирательный участок Андрей Воробьев пришел с супругой.

«Голосование проходит в непривычной обстановке — экипированы и члены избирательной комиссии, и наблюдатели. У нас почти 4,2 тысячи участков и, когда идет поток людей, это требует мер предосторожности в новых условиях», — сказал он.

Воробьев поблагодарил жителей региона, которые нашли возможность проголосовать по закону о поправках.

Всего на территории Московской области открыты 4 134 основных участка.

По данным Мособлизбиркома, явка на 12:00 составила 64,49 процента от общего числа голосующих.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Среди вынесенных на голосование предложений — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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