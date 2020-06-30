Почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции

В голосовании по поправкам к Конституции России за пять дней приняли участие 49,6 миллиона человек. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Таким образом, явка по данным на утро 30 июня составила 45,7 процента.

Голосование по поправкам к Конституции началось по всей России 25 июня и пройдет до 1 июля включительно. Среди вынесенных на голосование изменений к Основному закону — закрепление в нем верховенства российского законодательства над международным, понятие брака как союза мужчины и женщины, упоминания бога и русского народа, ограничение числа президентских сроков до двух и право самого Путина баллотироваться в 2024 году. Глава государства говорил, что еще не принял решение на этот счет.

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