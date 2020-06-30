Россияне назвали наиболее важные для них поправки к Конституции

Для большинства россиян наиболее важными поправками к Конституции стали социальные и «патриотические». Их «Известиям» назвал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, социальные пункты касаются размера МРОТ, индексации пенсий, бесплатного медицинского обслуживания, а «патриотические» — это запрет чиновникам иметь собственность за границей, запрет вести переговоры о передаче территории, приоритет Конституции над международными договорами и соглашениями.

Опрошенные социологами граждане признавались, что знают про политический блок поправок, но считают такие темы вне своих приоритетов в жизни.

Глава ВЦИОМ добавил, что голосуют в основном люди старшего поколения. Они же считают наиболее важными предлагаемые изменения в Основной закон. Федоров отметил, что у молодежи есть «другие заботы и интересы».

Предварительные данные экзитполов за первые четыре дня голосования показали, что за поправки выступают 76 процентов избирателей, 23,6 процента — против.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным. Предложенные идеи одобрены Конституционным судом, Госдумой, Советом Федерации, региональными парламентами.

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