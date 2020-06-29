В голосовании о поправках в Конституцию поучаствовали более 40 миллионов россиян

В общенародном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию приняли участие более 40 миллионов россиян. Об этом в понедельник, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

«О ходе голосования: на утро 29 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 40 415 883 граждан (явка 37,2 процента)», — говорится в сообщении.

Ранее 29 июня сообщалось, что, по данным экзитполов, почти четверть россиян высказались против изменения Конституции (23,6 процента). Еще 0,4 процента опрошенных заявили, что испортили бюллетень. Все остальные поддержали поправки (76 процентов).

Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Последний из этих дней станет в стране нерабочим. Гражданам предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в Конституцию. Жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать онлайн.

Среди вынесенных на голосование поправок — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным. Все предложенные изменения одобрили региональные парламенты, Государственная дума, Совет Федерации и Конституционный суд.

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