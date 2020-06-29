Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роструда.

Работников ждет четырехдневная рабочая неделя с 29 июня по 3 июля с выходным днем 1 июля. Работа в этот день должна быть оплачена в двойном размере.

Граждане, которые будут работать 1 июля, получат оплату за этот день в двойном размере. Также за работу 1 июля можно попросить день отдыха. В таком случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Однако 1 июля не исключается из нормы рабочего времени. Также в Роструде добавили, что отпуск на этот день не продлевается.

На минувшей неделе россияне также работали по сокращенному графику в связи с внеочередным выходным 24 июня. В этот день прошел парад Победы в Москве и некоторых других городах.

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. По состоянию на утро 28 июня, уже более 30 миллионов россиян приняли участие в голосовании.

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