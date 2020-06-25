Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«1 июля объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день», — напомнили в службе.

В Роструде уточнили, что за работу должна производиться оплата в двойном размере либо предоставление дополнительного выходного. Во втором случае этот день будет рассчитываться как обычный рабочий, а день отдыха не оплачивается.

Для неработающих 1 июля оплата труда за месяц не должна снижаться по нормам Трудового кодекса, которые распространены на финальный день всенародного голосования.

На этой неделе россияне работали по сокращенному графику в связи с внеочередным выходным 24 июня. В этот день прошел парад Победы в Москве и некоторых других городах.

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